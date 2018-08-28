При формировании бюджета на 2019 год использован расчётный курс 350 тенге за доллар
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Рост экономики Казахстана в 2019 году ожидается на уровне 3,9% - Сулейменов
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Рост ВВП в Казахстане в 2019 году ожидается на уровне 3,9%, сообщил журналистам министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Шестьдесят долларов за баррель мы закладываем в качестве цены (на нефть - V) на ближайшие три года. Как вы знаете, у нас на скользящей основе, мы всегда имеем возможность, исходя из внешних макроусловий, эти параметры пересмотреть. Пока 60 долларов за баррель», - сказал Сулейменов журналистам после заседания правительства.

Он отметил, что расчетный курс, который был использован для формирования проекта бюджета, 350 тенге за доллар на следующий год.

«ВВП 3,9% рост мы закладываем с последующим ростом до 4,6%», - сообщил министр.

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