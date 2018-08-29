В Алматы представили концепцию «Новой полиции Казахстана»

В Алматы гражданская инициатива «За реформу МВД» представила концепцию «Новой полиции Казахстана». В основу документа легло более 300 предложений граждан и лучшая международная практика в организации полицейской службы.

После гибели Дениса Тена гражданская инициатива «За реформу МВД» объединила более 17,500 участников, среди них юристы, правозащитники, журналисты, экономисты, политологи, бизнесмены, общественные деятели и др. Они разработали концепцию «Новой полиции Казахстана», которая предлагает ряд существенных реформ правоохранительной системы.

В частности, предлагается аппарат МВД сделать из гражданских государственных служащих, а на должность министра внутренних дел назначать гражданское лицо, лишенное полномочий оперативного управления полицией. «Когда министр уполномочен руководить оперативной деятельностью полиции, издавая приказы и обладая дисциплинарной властью в отношении любого сотрудника, появляется соблазн использования полицейских полномочий в иных целях, кроме тех, которые диктуются задачами, состоящих перед профессиональной полицейской службой в демократическом государстве», - отмечается в концепции.

Также предлагается создать совет полиции РК, службу поддержки потерпевших от преступлений, форумы взаимодействия с населением, где поднимались бы актуальные вопросы, демилитаризовать полицейскую службу, чтобы она «по форме и содержанию была гражданской, а не военизированной». Помимо этого, в документе говорится о необходимости наделить маслихаты полномочиями увольнять сотрудников полиции, в том числе и руководство, а также о том, что нужно организовать открытый конкурсный набор сотрудников полиции с нуля. Начать предлагается с Алматы как с города «с наибольшими криминогенными рисками» и в течение пяти лет провести во всех регионах страны.

Авторы концепции также считают, что «новая полиция РК должна иметь достаточные ресурсы для достойной оплаты труда своих сотрудников», а оценку деятельности полицейских «нельзя основывать только на количественных показателях раскрываемости преступлений», поэтому нужна новая система оценки. Они предлагают законодательно закрепить парламентский и общественный контроль за деятельностью полиции, в том числе наделить соответствующий комитет парламента правом проводить расследование в случае необходимости.

Также указывается, что действия полиции должны строго «следовать принципам верховенства права, недопустимости дискриминации, соблюдению политической нейтральности, соразмерности применения силы и прозрачности». «Полиция не должна отгораживаться от населения, безопасность которого она предназначена обеспечивать. Граждане должны иметь свободный доступ в полицейские участки для подачи заявлений, обращения за помощью в любое время и при любых условиях. Необходимо снести заборы и прочие ограждения, гарантировать открытый доступ к сотрудникам полицейского участка, которые непосредственно уполномочены взаимодействовать с гражданами», - указывают авторы документа.

Кроме того, назрела необходимость реформирования механизма реагирования полиции на обращения граждан. В частности, предлагается создать единую национальную базу обработки поступающих обращений, где любое заявление о совершенном или готовящимся преступлении должно «незамедлительно регистрироваться и расследоваться в процессуальном порядке».

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года в центре Алматы – его зарезали люди, пытавшиеся снять зеркала с автомобиля.