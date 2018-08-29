Казахстан сможет ввозить не более 21 тыс. тонн мяса КРС и 140 тыс. тонн мяса птицы
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ЕЭК установила для Казахстана квоты на ввоз мяса в 2019 году
фото с сайта kazakh-zerno.kz

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установлены тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых из третьих стран, сообщила пресс-служба ЕЭК.

«В 2019 году Республика Казахстан сможет ввезти в рамках тарифных квот 21 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и 140 тыс. тонн мяса птицы», - говорится в сообщении на сайте ЕЭК.

При этом отмечается, что для Казахстана тарифные квоты установлены в объемах, предусмотренных тарифными обязательствами страны в ВТО.

Тарифные квоты устанавливаются в соответствии с Договором о ЕАЭС и необходимы для восполнения существующего в государствах союза недостатка в мясном сырье и молочной сыворотке.

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