ЕЭК установила для Казахстана квоты на ввоз мяса в 2019 году

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) установлены тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды сельскохозяйственных
товаров, ввозимых из третьих стран, сообщила пресс-служба ЕЭК.
«В 2019 году Республика Казахстан сможет ввезти в рамках тарифных квот 21 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и 140 тыс. тонн мяса птицы», - говорится в сообщении на сайте ЕЭК.
При этом отмечается, что для Казахстана тарифные квоты установлены в объемах, предусмотренных тарифными обязательствами страны в ВТО.
Тарифные квоты устанавливаются в соответствии с Договором о ЕАЭС и необходимы для восполнения существующего в государствах союза недостатка в мясном сырье и молочной сыворотке.
Loading...