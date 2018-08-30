Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан! В этот день желаю всем казахстанцам мира, созидательных начинаний и благополучия», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Назарбаев отметил, что «основной закон страны прошел убедительную проверку временем и доказал свое основополагающее значение в определении общенационального вектора исторического развития».

«Заложив надежный фундамент нашей государственности, Конституция внесла свой весомый вклад в обеспечение внутриполитической стабильности и консолидации казахстанского общества. Принципы верховенства закона, неукоснительного соблюдения прав и свобод, социальные гарантии и высшие общечеловеческие ценности, провозглашенные нашей Конституцией, близки и понятны каждому гражданину», - добавил Назарбаев.

Конституция РК принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года.