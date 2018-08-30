Осужденного по делу о теракте в Бостоне Диаса Кадырбаева экстрадируют в Казахстан

Осужденный в США по делу о теракте на Бостонском марафоне 2013 года казахстанец Диас Кадырбаев вышел из тюрьмы, он будет экстрадирован в Казахстан, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Fox News.

Ранее сообщалось, что Кадырбаев должен выйти на свободу в 2019 году.

Представитель иммиграционной таможенной службы подтвердил, что его передали под стражу для экстрадиции в Казахстан.

Казахстанские студенты Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев в июне 2015 года были приговорены в США к 3,5 и 6 годам лишения свободы соответственно за воспрепятствование расследованию теракта в Бостоне. Тажаяков 25 месяцев из этого срока провел в заключении в рамках следствия и судебного процесса. За хорошее поведение ему сократили срок на 15%, он вернулся на родину в июне 2016 года.

Во время международного марафона 15 апреля 2013 года было совершено два теракта. В результате погибли 3 человека, более 260 пострадали. Виновными в организации теракта признаны братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Первый погиб в перестрелке с полицией, второго задержали. В мае 2015 года присяжные вынесли ему смертный приговор.