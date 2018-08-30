Умер Иосиф Кобзон

По сообщениям разных источников с 2005 года он боролся с онкологическим заболеванием.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области, окончил Днепропетровский горный техникум - там же состоялись его первые выступления. Занимался боксом - выиграл первенство Украины, но после полученного нокаута бросил спорт. Выступал в разных ансамблях, сольную картеру начал в 70-х. 11 сентября 1997 года дал юбилейный концерт, который длился 10 часов, в репертуар певца входило около трех тысяч песен.

Иосиф Кобзон активно занимался политической деятельностью - в 1989 году стал народным депутатом, а в нулевых годах - депутатом Государственной Думы от "Единой России". С 2014 года ему был запрещен въезд в Украину, через два года получил гражданство ДНР. Весной этого года Кобзон был лишен всех государственных наград Украины.