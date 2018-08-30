Главная Новости #спорт Дзюдоист Дидар Хамза принёс Казахстану десятое золото Азиады Он стал чемпионом игр в категории до 81 кг 2018-08-30 17:15:00 401 Фото сайта prosports.kz Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Казахстанский дзюдоист Дидар Хамза стал чемпионом Азиатских игр в Джакарте 21-летний спортсмен победил в весовой категории до 81 килограмма, принеся Казахстану десятое золото Игр. Всего в копилке сборной 56 медалей. Республика занимает 10-е место в медальном зачете. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Ольга Рыпакова стала четырехкратной победительницей Азиатских игр Новости Умер Иосиф Кобзон Новости Осужденного по делу о теракте в Бостоне Диаса Кадырбаева экстрадируют в Казахстан Казахстан завоевал золото Азиады-2018 в гребле на байдарках и каноэ Новости Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции Новости Автобус с казахстанскими туристами перевернулся в Египте Две алматинские улицы закроют для автомобилей более чем на сутки Новости В России смягчат пенсионную реформу Новости Ерлан Аукенов вернулся на пост замакима Алматы Loading... Просматриваемые Новости 25.08.2018 Представители акимата Алматы не явились в суд по иску об отказе в проведении митингов Новости 25.08.2018 С сентября три казахстанские автодороги станут платными Новости 25.08.2018 В Алматы монополисты необоснованно завышали цены на комуслуги Новости 24.08.2018 При обыске у бывшего ответсека министерства иностранных дел изъяли $1,5 миллиона Новости 27.08.2018 В Казахстане только два туалета соответствуют мировым стандартам Новости 28.08.2018 Самое дорогое жилье по программе «7-20-25» покупают в Астане