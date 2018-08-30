Он стал чемпионом игр в категории до 81 кг
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Дзюдоист Дидар Хамза принёс Казахстану десятое золото Азиады
Фото сайта prosports.kz

Казахстанский дзюдоист Дидар Хамза стал чемпионом Азиатских игр в Джакарте

21-летний спортсмен победил в весовой категории до 81 килограмма, принеся Казахстану десятое золото Игр.

Всего в копилке сборной 56 медалей. Республика занимает 10-е место в медальном зачете.

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