Казахстанский самбист Баглан Ибрагим выиграл золото Азиады

Казахстанский самбист Баглан Ибрагим одержал победу на Азиатских играх-2018 и принес Казахстану двенадцатую золотую медаль, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.

Баглан Ибрагим в весовой категории до 52 кг в финале встречался с Эрденебаатаром Шаалуу из Монголии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу казахстанского самбиста.

Также сегодня команда по самбо завоевала еще две бронзовые медали. Бейымбет Канжанов в весовой категории до 52 кг победил Ислома Ахмеджанова из Узбекситана - 2:0. У женщин Айжан Жылкыбаева в весовой категории до 48 кг оказалась сильнее Магдалены Инс из Индонезии - 4:0.

К настоящему моменту на Азиатских играх в Индонезии казахстанские спортсмены завоевали 64 медали, из них 12 золотых, 11 серебряных и 41 бронзовая. В медальном зачете Казахстан находится на 9 месте.