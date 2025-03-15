Среди них – Россия, Беларусь и Туркменистан
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Администрация Трампа готовится ввести ограничения на въезд в США для граждан 43 стран
Фото АР

Администрация США готовится ввести ограничения на въезд различного уровня для граждан 43 стран, для части из них будет введен полный запрет на посещение страны, пишет The New York Times.

Так, в предварительном списке 11 стран включены в «красную категорию» - граждане этих 11 стран не смогут путешествовать в США. В список вошли Афганистан, Бутан, Венесуэла, Иран, Куба, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали, Судан и Йемен.

Еще 10 стран вошли в «оранжевую категорию». Предполагается, что их граждане будут проходить строгие собеседования, а въезд в США будет разрешен только тем из них, кто приезжает с бизнес-целями, въезд по иммиграционным и туристическим визам будет запрещен. В число этих стран вошли Беларусь, Россия и Туркменистан.

В третьей, «желтой категории» 22 страны, которым дано 60 дней на изменение действующей ситуации. В этих странах, по мнению США, могут быть, в частности, проблемы с выдачей паспортов. В списке преимущественно африканские страны, а также два островных карибских государства и Вануату в Океании.

К этому моменту неизвестно, коснутся ли ограничения действующих виз и какова будет процедура их аннулирования, если она будет введена.

Дональд Трамп впервые ввел запрет на въезд в США для граждан восьми, преимущественно мусульманских, стран в начале своего первого срока – в 2016 году. Он был отменен президентом Джо Байденом.

В январе, вступая в должность во второй раз, Трамп поручил Госдепу и другим госорганам разработать список стран, для которых должны быть введены ограничения. При этом госструктуры не представили никаких объяснения о причинах включения тех или иных стран в этот список. Он может вступить в силу уже на следующей неделе.

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