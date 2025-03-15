Главам агентств дана неделя на подготовку предложений
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Трамп поручил сократить работу еще семи ведомствам, включая агентство, отвечающее за работу Радио «Свобода» и «Голоса Америки»
Штаб-квартира радио Свобода в Праге, фото с сайта RFE/RL

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером подписал указ, который предписывает сократить работу еще семи государственных агентств, включая и отвечающее за работу финансируемых государством СМИ – Радио «Свобода» и «Голоса Америки».

Указ предписывает главам агентств «сократить выполнение своих уставных функций и связанного с ними персонала до минимального присутствия и функций, требуемых законом». Главы агентств должны представить свой план сокращений в течение семи дней, пишет The New York Times.

Среди семи ведомств, которые перечислены в указе – Агентство США по глобальным медиа, которое является родительской организаций для трех финансируемых из бюджета СМИ – «Голоса Америки», Радио «Свобода» и Радио «Свободная Азия». Их общая аудитория достигает 361 млн человек, они работают на 49 языках, в том числе и на казахском – в Казахстане в течение десятилетий работает радио «Азаттык».

Трамп и его советник и ключевой донор миллиардер Илон Маск ранее неоднократно критиковали «Голос Америки» и радио «Свобода», обвиняя их в «левизне» и «антиамериканских позициях». Эксперты предполагали, что оба СМИ могут быть либо закрыты, либо существенно сократить свою работу.

Как и в случаях с другими указами Трампа, которые ликвидируют или сокращают функции госструктур, этот указ вероятно приведет к серии судебных процессов и может быть и вовсе не реализован.

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