Токаев поручил в ближайшие пять лет вдвое увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства

Казахстан должен войти в ТОП-10 мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна
Тамара Вааль, Астана, Власть
В течение 10 лет Казахстан должен войти в десятку мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна. А в течение пяти лет страна должна два раза увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства. Такие поручения дал в пятницу в ходе заседания национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.
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