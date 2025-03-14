Казахстан должен войти в ТОП-10 мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна
Токаев поручил в ближайшие пять лет вдвое увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства
фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

В течение 10 лет Казахстан должен войти в десятку мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна. А в течение пяти лет страна должна два раза увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства. Такие поручения дал в пятницу в ходе заседания национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев.

«Со своими исходными данными наша страна давно могла стать одной из ведущих аграрных держав мира. Однако отрасль страдала от недофинансирования, в ней доминировали коррупционеры и аферисты, включая госслужащих. Из-за приписок государство годами субсидировало несуществующий скот. Сейчас проводится большая работа, чтобы разгрести весь ворох накопившихся проблем, вывести агропромышленный комплекс на качественно новый уровень», - заявил Токаев.

По его словам, стоит задача в ближайшие пять лет в два раза увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства и в три раза повысить производительность труда в отрасли.

«В течение 10 лет Казахстан должен войти в десятку мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна», - поручил глава государства.

Он подчеркнул, что потенциал сельского хозяйства Казахстана известен, теперь пришло время его эффективного использования.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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