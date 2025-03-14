Усилить работу по формированию благоприятной среды для внедрения искусственного интеллекта поручил Токаев

На IV заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев сделал особый акцент на развитии цифровизации и искусственного интеллекта, энергетики, агропромышленного сектора и человеческого капитала, по его словам, они станут основополагающими факторами устойчивого прогресса Казахстана в новом мире.

«Применение искусственного интеллекта кардинально повысит эффективность использования бюджетных средств, улучшит налоговое и таможенное администрирование, оптимизирует государственные закупки, упростит все процессы взаимодействия граждан и государства», - сказал Токаев.

Токаев считает, что у Казахстана есть огромные возможности как минимум в четырех направлениях, по которым страна готова задавать тон в региональном и даже глобальном масштабе - это цифровизация и искусственный интеллект, транспортный транзит, энергетика, агропромышленный сектор и человеческий капитал.

«Казахстан уже сейчас входит в первые 25 стран рейтинга ООН по уровню развития электронного правительства, охватывающего более 190 государств. Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Высокие технологии станут локомотивом развития всех отраслей экономики и государственного управления», - отметил он.

Токаев подчеркнул, что правительство обязано кратно усилить работу по формированию благоприятной среды для повсеместного внедрения передовых цифровых решений и искусственного интеллекта. Также профильным органам в тесной связке с экспертами и IT-специалистами надо постоянно искать и внедрять новые решения, нацеленные на сокращение издержек, повышение прозрачности и продуктивности во всех сферах.

При этом, по его словам, успешная цифровизация и повсеместное внедрение искусственного интеллекта напрямую зависят от энергетического потенциала страны.

«Поэтому Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке. Это веление времени», - сказал он.

Тем менее Токаев добавил, что не смотря на то, что в нынешнее время сфера культуры и идеологии кардинально трансформируется под воздействием искусственного интеллекта, но полностью полагаться на него нельзя, роль человеческого фактора по-прежнему присутствует.