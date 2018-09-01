Казахстан продолжит гуманизацию уголовного законодательства – Назарбаев

«Парламенту необходимо будет рассмотреть вопрос дальнейшей гуманизации уголовного законодательства в сфере экономической деятельности. Здесь следует найти оптимальный баланс между стимулом и наказанием», - заявил Назарбаев.

По его словам, законодательство об административных правонарушениях «должно быть стабильным». При этом надо неукоснительно соблюдать принцип соразмерности и ответственности характера правонарушения, считает президент.

«Мы немало говорим на эту тему и занимались этим делом: и правительство, и аппарат президента. Но до конца решить этот вопрос не удается. Жалобы со стороны граждан на неполное верховенство наших законов и отношение правоохранительных органов с нашими гражданами оставляет желать лучшего. И нам надо еще работать над этим. Правительством в этом году будет внесен законопроект, направленный на решение этих задач», - подчеркнул глава государства.