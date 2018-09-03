У миссии НАТО в Афганистане сменился командующий

«Генерал Остин Скотт Миллер принял командование миссией НАТО «Решительная поддержка» от генерала Джона Мика Николсона в ходе церемонии в штаб-квартире миссии в Кабуле», - говорится в сообщении.

Выступая на церемонии, Миллер заявил, что миссия должна помочь афганским партнерам нарастить военную мощь для самостоятельного ведения длительных боевых действий. Генерал Николсон в свою очередь отметил, что «сохранение мира в Афганистане соответствует всеобщим интересам».

Миссия НАТО «Решительная поддержка» действует в Афганистане с 2015 года. В настоящее время в ней участвует 41 союзник и партнер альянса. На саммите НАТО в Брюсселе в июле было принято решение сохранить ее до момента объявления в стране мира и продлить финансовую поддержку афганских сил безопасности до 2024 года.