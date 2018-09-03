Многоэтажки Алматы проверят на сейсмостойкость

В Алматы в рамках второго этапа паспортизации зданий проверят более 3 тыс. объектов социального назначения (детские сады, школы и больницы), государственные учреждения, а также многоквартирные жилые дома, сообщается на сайте Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (КазНИИСА).

Оценка сейсмостойкости и прочности зданий будет состоять из двух этапов. На первом этапе будет создан электронный паспорт, на втором проведено визуальное обследование зданий, в частности внешнее состояние конструкции.

Как отмечается, паспортизация дает возможность составить план возможных сценариев на случаи землетрясения, селя и других природных катаклизмов. После завершения паспортизации каждый исследуемый объект получит электронный паспорт, который в дальнейшем может использоваться для эффективной эксплуатации и проведения ремонта.

«В 2017 году эксперты АО «КазНИИСА» проверили состоянии 7027 объектов в Алматы, для каждого из них был изготовлен электронный паспорт. В документе мы отдельным пунктом прописали возможность проведения перепланировки в данном многоквартирном доме, отметили, какие стены можно снести в ходе перепланировки, а какие конструкции являются несущими и не подлежат сносу. В этом году работа будет продолжена, на втором этапе паспортизации были включены не только государственные и социально-значимые объекты, но и частные строения в разных районах Алматы», - рассказал управляющий директор по производству АО «КазНИИСА» Ералы Шокбаров,

В 2017 году эксперты АО «КаЗНИИСА» и «Алматыгенплана» проверили 6547 жилых объектов, 323 школы, 246 детских садов, 89 поликлиник.