Он подозревается в организации убийства экс-председателя правления «БТА банка» Татишева
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Генпрокуратура завершила расследование в отношении Аблязова
ФОТО С САЙТА PROCUROR.GOV.KZ

Генеральная прокуратура Казахстана завершила досудебное расследование в отношении Мухтара Аблязова по факту организации убийства бывшего председателя правления АО «БТА банк» Ержана Татишева, сообщила пресс-служба надзорного органа.

«17 августа 2018 года действия Аблязова квалифицированы по статьям 28 части 3 – 96 части 2 пунктами «ж,з» Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции 1997 года). Генеральная прокуратура Республики Казахстан в соответствии со статьей 294 Уголовно-процессуального кодекса объявляет подозреваемому Аблязову и его защитнику об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела», - говорится в сообщении.

Указывается, что в соответствии со статьей 296 УПК подозреваемый и его защитник вправе ознакомиться с материалами уголовного дела, а также заявлять ходатайства о дополнительных следственных действиях и о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.

Ознакомление с материалами уголовного дела состоится в Алматы 5 сентября в здании представительства генеральной прокуратуры.

Ранее генпрокуратура уведомила Аблязова о необходимости явиться на допрос по расследуемому уголовному делу через французскую газету «Le FIGARO».

За убийство банкира Татишева в 2004 году в марте этого года к 10,5 годам лишения свободы приговорен Муратхан Токмади.

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