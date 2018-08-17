Генпрокуратура уведомила Аблязова о необходимости явиться на допрос через французскую газету Le FIGARO

«31 июля 2018 года Аблязов уведомлен через средства массовой информации, в том числе через французскую газету «Le FIGARO» о необходимости явиться в прокуратуру Казахстана для участия в следственных действиях по расследуемому уголовному делу. В связи с тем, что Аблязов и его защитник не явились по вызову лица, осуществляющего досудебное расследование, Генеральная прокуратура Республики Казахстан в соответствии с частью 8 статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан публикует настоящее сообщение о квалификации деяний подозреваемого Аблязова Мухтара Кабуловича»,- говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По результатам досудебного производства и на основании собранных доказательств 17 августа действия Аблязова квалифицированы по статьям 28 части 3 – 96 части 2 пунктами «ж», «з» Уголовного кодекса Казахстана. Аблязов подозревается в организации умышленного убийства бывшего председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Ержана Татишева, совершенного из корыстных побуждений в группе лиц по предварительному сговору с Муратханом Токмади.

В соответствии со статьями 64 и 206 Уголовного кодекса разъясняется, что подозреваемый и его защитник вправе ознакомиться и получить копию постановления о квалификации деяния подозреваемого в Генеральной прокуратуре.

Ранее подозреваемый Аблязов вызывался Генеральной прокуратурой на 16 августа для проведения допроса и иных следственных действий. Однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих его явке.

Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы за убийство банкира Ержана Татишева в 2004 году.

В июне прошлого года Токмади был задержан правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве и создании организованной преступной группы. Позднее он признал вину, в результате чего был приговорен к 3 годам лишения свободы. В телевизионном фильме, показанном в октябре 2017 года, предприниматель заявлял, что совершил убийство Татишева по заказу экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова. До этого, с 2004 года следствие придерживалось версии, что Токмади совершил убийство из-за неосторожного обращения с оружием. Суд над ним начался в феврале этого года в Таразе, во время разбирательств было опрошено порядка 80 свидетелей. Предприниматель неоднократно признавал свою вину. Тем не менее 8 марта он бежал из Жамбылской областной больницы, куда был помещен в связи с жалобами на плохое самочувствие. Следующим утром он был задержан, а позже заявил, что попытка бегства была ошибкой.