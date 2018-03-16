Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы

Судья специализированного межрегионального суда по уголовным делам Жамбылской области приговорил предпринимателя Муратхана Токмади к 10 с половиной годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 году, передает Казинформ .

В этот срок входит время прежнего заключения под стражей по приговору Алмалинского суда города Алматы в 2017 году.

В ходе прений представитель гособвинения Ильяс Ескалиев просил 12 лет лишения свободы для Муратхана Токмади.

Предприниматель Муратхан Токмади в июне прошлого года был задержан правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве и создании организованной преступной группы. Он позднее признал вину и был приговорен к трем годам лишения свободы.

В октябре прошлого года в фильме, показанном телеканалом КТК, Токмади сообщил, что совершил убийство банкира Ержана Татишева по заказу бизнесмена и политика Мухтара Аблязова. События имели место в 2004 году и тогда расследование пришло к выводу, что Токмади неосторожно обращался с оружием.

В феврале 2018 года в Таразе начался суд над Токмади по делу об убийстве Татишева. Обвиняемый полностью признал свою вину.

8 марта Токмад бежал из Жамбылской областной больницы, в которой находился под надзором. Позднее он был задержан и назвал свой побег ошибкой.