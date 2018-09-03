Назарбаев предложил разработать проект «100 человек тюркского мира»

По его словам, важно духовное возрождение тюркских народов. А для сохранения национальной культуры и традиций для будущих поколений президент Казахстана предложил на регулярной основе проводить Форум молодежных лидеров Тюркского совета, научные конференции и семинары, а также организовывать экспедиции в уникальные исторические места тюркского мира. «Уверен, эти меры приведут к тому, что наши молодые люди будут более тесно сотрудничать и расширять свои знания о культурных особенностях наших стран», - сказал Назарбаев.

Вместе с тем Назарбаев обратил внимание на важность углубления торгово-экономических отношений между государствами-членами Тюркского совета. «Наши государства находятся в центре континента, соединяя Запад и Восток, Север и Юг. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которая недавно была принята в Актау, будет способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала нашего региона. Поэтому в рамках встреч министров транспорта и морских администраций Тюркского совета необходимо провести активную работу по упрощению тарифной политики и административных процедур», - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что сотрудничество в рамках Тюркского совета позволит создать благоприятные условия для взаимного развития, и предложил ряд инициатив по дальнейшему развитию партнерства между странами. «Мы должны использовать возможности Международного финансового центра «Астана», где созданы все условия для развития финансовых инструментов, консолидации капитала и привлечения известных инвесторов и финансовых экспертов. В этой связи я приглашаю ваши страны принять активное участие в деятельности финансового центра», - отметил Назарбаев.

На фоне изменений геополитической и геоэкономической ситуации в мире усугубляются проблемы международной безопасности, отметил президент Казахстана. «Это терроризм, религиозный экстремизм, организованная преступность, неконтролируемая миграция и незаконный оборот наркотиков. Данные факторы, безусловно, оказывают негативное влияние и на тюркский мир, что требует от нас принятия всесторонних мер», - указал Назарбаев.

«Я уверен, что на основе принятых на саммите соглашений и решений взаимное сотрудничество и братские связи между нашими странами поднимутся на качественно новый уровень, - сказал президент Казахстана.

По итогам саммита главами государств были приняты концепция интеграции тюркоязычных государств, совместное заявление о развитии сотрудничества в области национальных видов спорта и молодежной политики, а также совместное заявление по случаю 90-летия Чингиза Айтматова. Кроме того, подписаны декларация VI саммита ССТГ, решение о назначении Багдада Амреева генсеком ССТГ и решение о предоставлении Венгрии статуса наблюдателя в ССТГ.