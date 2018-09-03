Создать в Казахстане детскую медиацию предлагает уполномоченный по правам ребенка

В Казахстане необходимо создать детскую медиацию, к которой должны подключиться ветераны труда, депутаты маслихатов и почетные граждане страны, заявила в понедельник в ходе брифинга в правительстве уполномоченный по правам ребенка Сауле Айтпаева. На данный момент, по ее словам, на местах не хватает непосредственного исполнения и применения законов.

«Особо имеет место неконструктивного поведения местной власти, органов здравоохранения в части, когда есть проблема учащегося либо обращающегося гражданина. Прежде чем воспитать характер, многие пытаются сменить школу, уехать из этого района или из этого села. Это единичные случаи, но нужно говорить о том, что это есть. В связи с этим предлагается создать так называемую детскую медиацию, к которой должны подключаться почетные граждане, ветераны труда, депутаты маслихатов и так далее. То есть организационно на центральном уровне у нас меры приняты, но здесь не хватает непосредственного исполнения и применения законов на местах», - подчеркнула Айтпаева.

Вместе с тем она сообщила, что за два месяца в адрес уполномоченного по правам ребенка поступило более 80 обращений. В первую очередь, они связаны с проблемами семейных отношений - алиментных обязательств, социальных, жилищных прав, правового статуса членов семьи, порядка воспитания детей, реализация права на охрану здоровья и на образование. «Рассматривая обращения, я как уполномоченный разъясняю требования действующего законодательства, подключаю госорганы, министерства, ведомства к разрешению (проблем - V) либо разъясняю порядок обжалования действий/бездействий властей. То есть практически на лицо, когда местные исполнительные органы, к сожалению, надлежаще не разъясняют те или иные законные права и интересы граждан», – констатировала Айтпаева.

Кроме того, поступают обращения, связанные со сферами образования, здравоохранения, правоохранительных органов, судов и местных исполнительных органов.

«Касательно конфликтных ситуаций в школах и дошкольных учреждениях, здесь путь видится в оснащении видеокамерами. Затем можно создавать комиссию по примирению детей, куда можно включать непосредственно учеников старших классов, которые себя положительно показали в этом направлении. Это же также будет подготавливать молодежь к зрелой жизни. А также подбор воспитателей. К подбору воспитателей нужно относиться тщательно. В этом отношении соответствующая программа министерством образования разрабатывается и будут вносить предложения», - заключила уполномоченный по правам ребенка.