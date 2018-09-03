Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

Национальный Банк Казахстана в понедельник принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с симметричным коридором процентных ставок на уровне +/-1%, сообщила пресс-служба финрегулятора.

Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности сохранены на уровнях 10% и 8% соответственно. По информации председатель Нацбанка Данияра Акишева, официальная ставка рефинансирования также сохранена на уровне базовой ставки – 9%.

«В соответствии с обновленными прогнозами, мы видим риски замедления темпов снижения инфляции, то есть инфляция продолжит замедление, но медленнее, чем мы оценивали раньше. Усиливается проинфляционное давление со стороны внутреннего спроса, который в текущем году продолжает свое восстановление, и показателей мировой экономики в целом», - рассказал Акишев.

Таким образом, повышаются риски нахождения инфляции возле верхней границы прогнозного коридора 4-6% в 2019 году и превышения коридора ниже 4% к концу 2020 года, отметил он.

Нацбанк также сообщил, что очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 октября в 17:00 по времени Астаны.

По информации Акишева, годовая инфляция по итогам августа сформировалась на уровне 6%, сохраняясь в середине целевого коридора 5-7% на 2018 год. Он также отметил, что, несмотря на замедление в годовом выражении инфляции продовольственных товаров (с 6,5% в декабре прошлого года до 5,1% в августе текущего) и платных услуг (с 5,9% до 4,9%) снижению годовой инфляции препятствует сохранение ее непродовольственной компоненты на высоком уровне 8,2% (8,9% в декабре 2017-го).

На потребительскую инфляцию, по его словам, во многом оказывают влияние рост цен производителей (24,3% в июле 2018 года), в особенности в обрабатывающей промышленности (9,1%), и расширение совокупного (потребительского и инвестиционного) спроса.

«Таким образом, инфляционный фон в основном определяется факторами предложения, которые формально не зависят от характера денежно-кредитной политики Национального банка», - прокомментировал глава Нацбанка.

Акишев также сообщил, что краткосрочный экономический индикатор свидетельствует о росте экономики на 4,9% за январь-июль 2018 года. Положительный вклад в рост внесли горнодобывающая (5,4%) и обрабатывающая (4,9%) промышленности, транспорт (4,9%), связь (5,2%) и торговля (6,1%).

«Инвестиции в основной капитал за 7 месяцев текущего года выросли на 23,7% и были обеспечены реализацией проектов в нефтегазовой отрасли, обрабатывающей промышленности и строительстве. Ожидания в отношении дальнейшей динамики роста экономики сохраняются на высоком уровне. Однако в 2019 году не исключается его замедление вследствие высокой базы текущего и прошлого годов», - пояснил он.

Как отметил глава Нацбанка, одним из основных рисков, способствующих выходу инфляции в Казахстане за пределы верхней границы целевого коридора, является текущая инфляция в странах – основных торговых партнерах Казахстана, главным образом, в России. Она формируется ниже целевых показателей, но в течение года ожидается ее ускорение, пояснил он.

Также Акишев сообщил, что несмотря на текущий характер денежно-кредитной политики, способствующей сохранению макроэкономической стабильности в стране и росту экономики, «равновесие на рынке остается хрупким и неустойчивым». В этой связи Национальный банк Казахстана внимательно отслеживает динамику показателей, которые могут оказать влияние на инфляцию в ближайшие 1-2 года. На данном этапе мы не считаем необходимым принятие корректирующих мер. Ситуация формируется фундаментальными факторами, а действие факторов сиюминутного и случайного характера остается несущественным», - проинформировал Акишев.

За 8 месяцев 2018 года золотовалютные резервы Нацбанка составили, по предварительным данным, $30,8 млрд. Международные резервы страны (включая активы Национального фонда) достигли $87,3 млрд.