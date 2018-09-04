Сдельную оплату для врачей внедрят в Казахстане в 2019 году

В 2019 году министерство здравоохранения намерено ввести сдельную оплату для врачей общей практики и профильных специалистов. За счет разукрупнения участков до 1700 человек оплата труда медиков увеличится до 20%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава Минздрава Елжан Биртанов.

«С целью мотивации работников в 2019 году будет внедрена сдельная оплата труда врачей общей практики, профильных специалистов с поэтапным повышением тарифов на их услуги. Это позволит повысить уровень зарплаты медиков ПМСП до 20 процентов. Дальнейшее разукрупнение участков до 1700 человек на 1 врача ПМСП обеспечит снижение нагрузки на медработника», - сообщил Биртанов.

По его информации, в рамках фонда социального медицинского страхования будет обеспечено финансирование ПМСП «только в пределах установленных размеров прикрепленного населения», то есть не более 1700 человек на один участок врача ПМСП. «Это позволит улучшить профилактику заболеваний и их осложнений», - считает министр.

По словам министра, средняя заработная плата врача ПМСП составляет около 150 тыс. тенге, а заработная плата одного профильного специалиста – от 40 до 60 тыс. тенге, что «указывает на низкий уровень заработной платы в стране».