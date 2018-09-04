Нацбанк прогнозирует превышение инфляции в 2019-2020 гг.

В 2019-2020 годах заданные параметры инфляции в коридоре 6-8% могут быть превышены, заявил во вторник в ходе заседания правительства глава Национального банка РК Данияр Акишев. По его мнению, правительству необходимо провести работу по выявлению рынков, связанных с антироссийскими санкциями.

«В августе инфляция составила 0,2%, что в сравнении с августом прошлого года – высокий показатель. В годовом выражении это на 6% больше. Вообще рост пошел за счет непродовольственных товаров. Инфляция по продовольственным товарам – замедление составило 0,9% в прошлом году и в этом году – 0,1%», - сказал Акишев.

По прогнозу Нацбанка, инфляция в текущем году будет в заданном коридоре, как и планировалось. Однако в 2019-2020 годах «возможно, будет превышение инфляции, возможен выход инфляции из заданного коридора».

«Во-первых, это связано с режимом санкций против России. Во-вторых – с ослаблением национальной валюты, в-третьих – со снижением цен на нефть. И в-четвертых – с ростом социальных расходов и ростом кредитов», - перечислил глава Нацбанка.

В связи с этим, по его словам, нужно принять ряд мер. В частности, правительство и местные власти «должны провести работу по выяснению рынков, связанных с антироссийскими санкциями, что окажет влияние на инфляцию».

Ранее Нацбанк сообщил, что экономика Казахстана остается подверженной внешним шокам. Если цена на нефть упадет до $40, то есть «высокий риск выхода годовой инфляции за верхнюю границу целевого коридора в 2018-2019 годах». Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в 2018 году будет в коридоре 5-7%, а в 2019 году она «начнет плавное вхождение в новый целевой коридор 4-6%, находясь около его верхней границы».