Экономика Казахстана остается подверженной внешним шокам – Нацбанк

Национальный банк Казахстана 1 сентября завершил очередной прогнозный раунд «Август-сентябрь 2018 года», который включает период с 3 квартала 2018 года по 1 квартал 2020 года, сообщила пресс-служба финрегулятора. В качестве базового рассматривался сценарий цены на нефть на уровне $60 за баррель на протяжении всего прогнозного периода. Однако, как отмечает финрегулятор, если цена на нефть упадет до $40, то есть «высокий риск выхода годовой инфляции за верхнюю границу целевого коридора в 2018-2019 годах».

Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщал, что инфляцию в Казахстане в 2019 году планируется удержать в пределах 4-6%, а базовый ориентир в этом году выдерживается на уровне 5-7%.

«Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в 2018 году будет находиться внутри целевого коридора 5-7%. В 2019 году годовая инфляция начнет плавное вхождение в новый целевой коридор 4-6%, находясь около его верхней границы. По сравнению с предыдущим прогнозным раундом «Май-июнь 2018 года» траектория инфляции была скорректирована в сторону незначительного повышения, что повышает риски превышения целевого ориентира 2020 года (ниже 4%)», - сообщает Нацбанк.

Как поясняется, это было вызвано ослаблением курса национальной валюты на фоне обесценивания российского рубля и других валют развивающихся стран; ухудшением внешнего инфляционного фона, связанного с возможным превышением инфляции в России своего таргетируемого уровня; ужесточением внешних монетарных условий; ожидаемым увеличением котировок на зерновые культуры вследствие снижения запасов и увеличения мирового потребления. «Также инфляционные тренды будут определять положительная динамика внутреннего потребительского спроса на фоне роста реальных денежных доходов населения, а также сохранение на высоком уровне индекса цен в обрабатывающей промышленности (в годовом выражении)», - отмечает Нацбанк.

Темпы экономического роста в 2018-2019 годах, согласно оценке, составят 3,5% и 2,6%, соответственно. При этом положительная динамика экономической активности в 2018 году будет наблюдаться на фоне роста внутреннего потребительского спроса, сопровождаемого ростом потребительского кредитования. «Предполагается дальнейшее сохранение положительных темпов роста реальных денежных доходов населения. Сохранится позитивная динамика инвестиционной активности в результате реализации проектов в горнодобывающей отрасли и положительной динамики инвестиций в жилищное строительство. Увеличение объемов добычи и экспорта нефти на месторождении Кашаган будет способствовать общему росту экспорта товаров и услуг», - сообщает Нацбанк.

В 2019 году, по прогнозам финрегулятора, темпы экономического роста замедлятся, что будет связано со слабой динамикой внутреннего спроса на фоне ослабления обменного курса, а также ограниченного потенциала потребительского кредитования. Предпосылки по росту ВВП в 2018 году не претерпели существенных изменений.

Вместе с тем Нацбанк отмечает, что «экономика Казахстана остается подверженной внешним шокам». «Цены на нефть по-прежнему являются существенным фактором, определяющим динамику экономической активности. При реализации сценария 40 долларов США за баррель существует высокий риск выхода годовой инфляции за верхнюю границу целевого коридора в 2018-2019 годах, что потребует применение соответствующих мер со стороны денежно-кредитной политики», - поясняется в сообщении.

Риск профиль ухудшился на фоне усиления проинфляционных рисков, связанных с геополитической напряженностью, оттоком капитала из развивающихся стран и ускорением внешней инфляции, отмечает Нацбанк. «Кроме того, шоки предложения и незаякорение инфляционных ожиданий продолжают оставаться важными рисками для прогноза инфляции», - добавляет финрегулятор.

Нацбанк проводит прогнозные раунды 4 раза в год, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов). На основе полученных прогнозов и оценок финрегулятор принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки.

3 сентября Нацбанк сообщил о сохранении базовой ставки на уровне 9%.