Горздрав проводит проверку по пятому факту смерти роженицы в Астане

По факту смерти роженицы в Перинатальном центре №1 Астаны проводится служебное расследование, сообщил во вторник в кулуарах заседания правительства журналистам глава столичного управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров. Он также проинформировал, что роддом закрывать не планируется, а главный врач освобожден от должности.

«На данный момент проводится служебное расследование. По его итогам будут сделаны выводы. Уже сейчас можно говорить о том, что главврач Перинатального центра №1 освобожден от должности. Роддом закрывать мы не планируем, до этого были проведены эпидемиологические исследования на предмет наличия или отсутствия внутригоспитальных инфекций. Экспертизы и проверки показали, что в этом плане все в пределах нормы, поэтому роддом будет продолжать работать", - рассказал Надыров.

1 сентября в Перинатальном центре №1 Астаны скончалась роженица. Это уже пятый случай с середины июня.

По предварительному диагнозу, у женщины была эмболия околоплодными водами.

«Это тяжелая акушерская патология, которая, к сожалению, сопровождается очень высоким процентом летальности во всем мире. Не только у нас», - объяснил он.

Говоря о принятых мерах, Надыров сообщил, что недавно вышло постановление акима Астаны «Об объединении Перинатального центра №1 и городской больницы №2».

«Мы изучили лучший международный опыт, и принято решение в рамках развития реструктуризации сети об объединении перинатальных центров с многопрофильными центрами. Что это даёт? Если наступает случай, где надо экстренное вмешательство специалистов других профилей - это могут быть реаниматологи, кардиохирурги и просто хирурги. В данной ситуации эти услуги оказываются в максимально короткие сроки», - заверил глава горздрава.

Как сообщила заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова, у роженицы произошла остановка сердца. «Тут же сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка, поэтому его спасли, успели. Когда у неё произошла остановка сердца, были проведены реанимационные мероприятия, и в ходе этих мероприятий сделали кесарево сечение и извлекли ребёнка», - пояснила она.

В свою очередь главный врач ГКП на ПВХ «Городская больница №2» Астаны Иван Ли отметил, что «пока нет заключений всех комиссий, мы окончательно на все вопросы ответить не можем». Он уточнил, что на сегодняшний день работает комиссия министерства здравоохранения, управления здравоохранения, независимые эксперты.

«Предварительно можем сказать следующее: женщина в период беременности страдала заболеванием сахарный диабет. (…) Нашими докторами сахарный диабет был вовремя диагностирован и ей даны были рекомендации перейти на инсулинотерапию, потому что этот метод лечения предотвращает различные осложнения. К сожалению, пациентка, у нас есть все основания предполагать, категорически отказалась переходить на инсулинотерапию, и поэтому весь этот период, что врачи ее наблюдали, вынуждены были назначить таблетированные сахороснижающие средства», - сказал Ли.