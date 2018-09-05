Казахстан уделяет особое внимание обеспечению безопасности в этой стране
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Назарбаев отметил важное значение улучшения прав женщин в Афганистане
фото voxpopuli

Алия Исканова, Астана, Vласть

Казахстан выступает за скорейшее достижение мира в Афганистане, заявил президент РК Нурсултан Назарбаев. В среду в Астане проходит региональная конференция «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане». Приветствие участникам конференции от президента зачитала Государственный секретарь республики Гульшара Абдыкаликова.

«С момент обретениях независимости Казахстан ведёт последовательную работу по достижению самых высоких мировых стандартов в вопросах гендерной политики и укрепления роли женщин в социально-политической жизни страны. Казахстан ратифицировал все основополагающие международные документы в сфере гендерного равенства, ориентиры которых получили практическое развитие в наших стратегических и программных документах», - говорится в приветствии Назарбаева.

Назарбаев подчеркнул, что «при активной поддержке всего международного сообщества в качестве члена Совета безопасности ООН Казахстан уделяет особое внимание обеспечению безопасности в Центральной Азии и Афганистане».

«Важнейшее значение имеет в этом процессе повышение прав и возможностей женщин в Афганистане. Высоко оценивая шаги афганского правительства по улучшению положения женщин в стране и обеспечению гендерного равенства, мы выступаем за скорейшее достижение мира на афганской земле, в том числе через концепцию «для афганцев и силами самих афганцев». Важным аспектом данной работы является активное использование потенциала гражданского сектора, международных, региональных и национальных неправительственных организаций, которые находятся на переднем крае международных усилий в этой сфере», - отмечается в приветствии президента Казахстана.

Афганистан близко

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