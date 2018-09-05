Конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении гражданской авиации одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации». Несмотря на то, что в уголовном кодексе Казахстана уже предусмотрена ответственность за соответствующие деяния, данная ратификация необходима для соблюдения требований Совета безопасности ООН, заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Целью данного проекта является установление уголовно-наказуемой ответственности в отношении лиц, совершивших незаконные акты в области гражданской авиации. Таковыми являются: разрушение воздушного судна в полете, повреждение аэронавигационных средств, использование воздушного судна в качестве перевозки оружия и выбрасывание биохимического, токсического оружия и так далее», - перечислил нормы законопроекта Касымбек.

Вместе с тем он отметил, что в уголовном кодексе Казахстана уже предусмотрена уголовная ответственность за указанные деяния.

«Принятие указанных положений позволит соблюсти требования Совета безопасности ООН в части противодействия терроризму, а также должным образом реагировать на угрозу безопасности полетов в области авиации», - объяснил необходимость законопроекта министр.