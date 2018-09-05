Многие врачи хотят уволиться после смерти пациентов – Биртанов

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал случаи смерти рожениц в Астане и увольнение главврача столичного перинатального центра №1. По его словам, многие врачи хотят уволиться сами, так как боятся уголовного преследования.

«Многие врачи хотят уволиться, на самом деле, я специально посещал (медучреждения - V) и разговаривал с врачами. Понятно, что идет большой стресс, все боятся уголовного преследования. Были случаи, когда необоснованно уголовно преследовались врачи. И мы должны очень осторожно в этих ситуациях подходить, очень объективно, поскольку необоснованное обвинение до вынесения решения суда – оно просто, к сожалению, вымывает врачей, как правило компетентных, профессиональных, с опытом. Потом мы их не можем найти, соответственно, усугубляем проблему», - сказал Биртанов на брифинге в среду.



По его словам, увольнение и назначение главных врачей в компетенции местных исполнительных органов. «Это их непосредственно работа. Мы даем стандарты, готовим кадры, регулируем отрасль», - уточнил Биртанов.

Напомним, 1 сентября в перинатальном центре №1 Астаны скончалась роженица. Это уже пятый случай с середины июня. Главвра роддома был освобожден от должности.