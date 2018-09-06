Парламент Казахстана принял изменения о порядке медобслуживания жителей Байконура

Депутаты сената на пленарном заседании в четверг приняли изменения в межправительственное соглашение между Казахстаном и Россией о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что «в рамках действующего соглашения между правительством Казахстана и РФ о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды РФ комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года, казахстанским гражданам, а это более 63 тысяч населения города Байконыр, медицинская помощь оказывается только российскими медицинскими организациями в соответствии с законодательством РФ».

По его словам, граждане Казахстана не обеспечены правом получать гарантированный объем медицинской помощи в соответствии с законодательством, бесплатные лекарственные средства и изделия медицинского назначения, проходить профилактические медицинские (скрининговые) осмотры. «Население города Байконыр лишено доступа к высокоспециализированной медицинской помощи, доступной во всех регионах Казахстана, что увеличивает риск неблагоприятных исходов с инвалидизацией и снижением качества жизни», - подчеркнул министр.

Биртанов отметил, что принятие законопроекта позволит урегулировать вопрос оказания медицинской помощи гражданам Казахстана, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай, субъектами здравоохранения республики в соответствии с законодательством страны.