Bank RBK сшил школьную форму для воспитанников детских домов

Bank RBK перед началом учебного года в рамках акции «Забота» оказывает помощь в подготовке к школе детям из малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями и сиротам. На протяжении последних пяти лет банк ежегодно дарил им школьные принадлежности, рюкзаки и планшеты. А в этом году было принято решение сшить форму для детей из детских домов.

Банк определил для проведения акции, которая в этом году приобрела иной формат, четыре детских учреждения – детский дом в Балхаше, детский дом «Таншолпан» в Караганде, детский дом №1 в Алматы и специальная школа-интернат №2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в Алматы. 27 августа делегация Bank RBK во главе с председателем правления Натальей Акентьевой навестила детский дом в Караганде и передала воспитанникам новую форму. Следующим этапом благотворительного марафона стал Балхаш, а финиш состоялся сегодня в Алматы.

«Дети – это самое лучшее, что может быть у каждого человека, это наше продолжение, наше будущее, смысл нашего существования. К сожалению, жизнь не всегда справедлива, и, наверное, одна из самых печальных несправедливостей – это когда дети по тем или иным причинам остаются без родителей. Смысл нашей акции заключается не в материальной поддержке – мы прекрасно понимаем, что государство заботится об этих детях. Мы просто хотели сделать нашим маленьким друзьям приятное и показать им, что они не одиноки», – сказала председатель правления АО «Bank RBK» Наталья Акентьева.

Директор школы-интерната №2 Бахыт Ермекова отметила, что «дети с нетерпением ждали приезда гостей». «Потому что в их возрасте всегда интересны новые встречи, новые знакомства, новые впечатления. Может быть, теперь, после этого визита и проникновенного общения, кто-то из наших воспитанников передумает становиться космонавтом и в качестве будущей профессии выберет для себя финансовую сферу. И если в своей самостоятельной взрослой жизни он трудоустроится в Bank RBK, это будет выглядеть очень символично», – сказала она.