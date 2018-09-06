Главным тренерам сборных команд РК поднимут зарплаты

«Национальный олимпийский комитет вместе с министерством старается сделать все возможное для того, чтобы обеспечить вас. С 1 января поднимем заработные платы всех главных тренеров. С 1 января все федерации будут обеспечены необходимым для содержания определенного количества сотрудников. Это все будет сделано для того, чтобы к Олимпиаде через два года вы были готовы на все 100%», - обратился Абулгазин к спортсменам и тренерам на церемонии чествования победителей и призеров летних Азиатских игр.

Напомним, в этом году Казахстан завоевал на Азиаде 76 медалей – 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые, и впервые в истории не вошел в ТОП-5 медального зачета, заняв 9 место.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, комментируя результаты Казахстана по итогам Азиады-2018, отметил, что они планировали большее количество золотых медалей. Также он заявил, что Казахстан должен больше проводить у себя международных соревнований. Это даст возможность развивать спорт и показать страну. Говоря