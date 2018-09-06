Зарплаты поднимут уже с 1 января 2019 года
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Главным тренерам сборных команд РК поднимут зарплаты
фото казинформ

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Данияр Абулгазин заявил, что со следующего года будут повышены зарплаты главным тренерам сборных команд, сообщает «Казинформ».

«Национальный олимпийский комитет вместе с министерством старается сделать все возможное для того, чтобы обеспечить вас. С 1 января поднимем заработные платы всех главных тренеров. С 1 января все федерации будут обеспечены необходимым для содержания определенного количества сотрудников. Это все будет сделано для того, чтобы к Олимпиаде через два года вы были готовы на все 100%», - обратился Абулгазин к спортсменам и тренерам на церемонии чествования победителей и призеров летних Азиатских игр.

Напомним, в этом году Казахстан завоевал на Азиаде 76 медалей – 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые, и впервые в истории не вошел в ТОП-5 медального зачета, заняв 9 место.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, комментируя результаты Казахстана по итогам Азиады-2018, отметил, что они планировали большее количество золотых медалей. Также он заявил, что Казахстан должен больше проводить у себя международных соревнований. Это даст возможность развивать спорт и показать страну. Говоря

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