Мир за ночь 6-7 сентября 2018 года

США ввели санкции против пяти компаний за поставки нефти в Сирию, в Бразилии на кандидата в президенты совершено покушение, а на Илона Маска подали в суд за планы выкупить акции Tesla. Тем временем хакеры похитили персональные данные пассажиров авиакомпании British Airways, а власти Флоренции запретят туристам есть на улицах.

Министерство финансов США ввело санкции против пяти компаний и четырех физлиц за поставки нефти и оружия Сирии, сообщает «Коммерсантъ». В частности, в санкционный список попали ливанские Abar Petroleum и Nasco Polymers, сирийская транспортная компания Qatirji, арабские Sonex и IPC, четверо связанных с этими компаниями бизнесменов. По утверждению минфина США, Qatirji задействована в торговле топливом террористической организации «Исламское государство», поставляла оружие из Ирака в Сирию под видом продовольствия, а Abar Petroleum, Nasco Polymers и Sonex занимаются поставками нефтепродуктов в сирийские порты в обход ограничений.

Кандидат в президенты Бразилии, депутат национального парламента Жаир Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями в четверг в городе Жуиз-ди-Фора в штате Минас-Жерайс. Как сообщает ТАСС, политику потребовалась операция, его состояние оценивается как стабильное. Полиция задержала подозреваемого по этому делу – 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении, совершенном по личным мотивам. Однако позже стало известно о задержании второго подозреваемого, личность этого человека не разглашается в интересах следствия. Болсонару был выдвинут кандидатом на пост президента Бразилии от правой Социал-либеральной партии. Бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов, он лидирует по популярности среди всех претендентов на высший государственный пост. По данным опроса, проведенного Бразильским институтом изучения общественного мнения и статистики на этой неделе, 22% бразильцев готовы поддержать депутата в первом туре президентских выборов.

Хакеры похитили персональные и финансовые данные 380 тыс. пассажиров авиакомпании British Airways, сообщает РБК. Взлом происходил через сайт авиаперевозчика и мобильное приложение. Отмечается, что пострадали те клиенты, которые оплачивали билеты картой с 21 августа по 5 сентября. При этом хакеры не смогли получить доступ к паспортным данным или информации о полетах клиентов авиакомпании. Сейчас сайт авиакомпании работает в штатном режиме, уязвимость устранена. British Airways сообщила об инциденте в полицию.

Глава аналитической компании Citron Research Эндрю Лефт подал иск в федеральный суд в штате Калифорния против основателя Tesla Илона Маска из-за его заявлений о намерении выкупить акции компании, чего он впоследствии не сделал, пишет газета «Известия». «Мы считаем, что Маск пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla с помощью недостоверных и вводящих в заблуждение «твитов», чтобы нанести прямой урон продавцам акций, играющим на понижение их стоимости», - заявил один из адвокатов Лефта Майкл Канти. Заявлениями Маска также заинтересовались в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ведомство интересует, почему о выкупе акций инженер заявил в своем Twitter, а не в официальном документе, а также были ли у Маска средства для выкупа акций. Напомним, о желании выкупить акции по $420 за каждую Илон Маск заявил в начале августа. Он предоставил владельцам пакетов акций выбор — либо остаться в компании в качестве инвесторов, либо продать акции. Доля миллиардера в компании на тот момент составляла 20%. Однако позже Маск заявил, что на реализацию решения потребуется слишком много времени, поэтому компания останется публичной.

Власти Флоренции намерены ввести закон, запрещающий употреблять пищу на нескольких улицах исторического центра города, сообщает ТАСС. С соответствующей инициативой ранее выступил мэр города Дарио Нарделла. По его словам, многие туристы и местные жители часто едят, сидя на бордюре и ступенях домов и церквей, мешают тем самым движению по узким улочкам и мусорят. После введения закона нарушителей ждет штраф в размере от 150 до 500 евро. При этом указывается, что закон должен вступить в силу не ранее 6 января 2019 года для четырех улиц исторического центра. Запрет коснется четырех наиболее посещаемых туристами улиц – Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна.