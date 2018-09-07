Врио главы ДНР назначен Денис Пушилин

За него проголосовало большинство депутатов.

С 2014 года Пушилин представлял ДНР на переговорах контактной группы в Минске. Кто заменит его на этой должности, пока не решено.

Напомним, ранее возглавлявший республику Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке 31 августа. Исполняющим обязанности главы ДНР в этот же день назначили первого вице-премьера Дмитрия Трапезникова, однако генпрокуратура республики сочла это решение незаконным. Как поясняется, с момента смерти Захарченко, совмещавшего должности главы республики и председателя совета министров, совет считается находящимся в отставке. Соответственно, Трапезников не занимает должность первого зампреда этого органа, на которого должны быть возложены эти полномочия. Таким образом, единственным действующим органом власти в ДНР остался народный совет, возглавляемый Пушилиным.