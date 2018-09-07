Он представлял республику на переговорах контактной группы в Минске
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Врио главы ДНР назначен Денис Пушилин
фото РИА Новости/Сергей Аверин

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назначил временно исполняющим обязанности главы республики председателя народного совета Дениса Пушилина, сообщает газета «Известия».

За него проголосовало большинство депутатов.

С 2014 года Пушилин представлял ДНР на переговорах контактной группы в Минске. Кто заменит его на этой должности, пока не решено.

Напомним, ранее возглавлявший республику Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке 31 августа. Исполняющим обязанности главы ДНР в этот же день назначили первого вице-премьера Дмитрия Трапезникова, однако генпрокуратура республики сочла это решение незаконным. Как поясняется, с момента смерти Захарченко, совмещавшего должности главы республики и председателя совета министров, совет считается находящимся в отставке. Соответственно, Трапезников не занимает должность первого зампреда этого органа, на которого должны быть возложены эти полномочия. Таким образом, единственным действующим органом власти в ДНР остался народный совет, возглавляемый Пушилиным.

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