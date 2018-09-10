Национальный центр качества дорог начнет работу в 2019 году – МИР

В 2019 году в Казахстане будет создан и начнет работу Национальный центр качества, главной деятельностью которого будет проводить экспертизу по строительству республиканских и местных автодорог. В центре также будет реализован проект «Системы управления дорожными активами», который позволит оценить реальное состояние дорог и выработать рациональную стратегию их содержания и ремонта, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«В 2016 году главой государства поддержана инициатива правительства по созданию Национального центра качества. Создание Национального центра качества будет осуществлена путем реорганизации 16 РГУ «Облжоллабораторий» в РГП. Национальному центру будут делегированы действующие полномочия «Облжоллабораторий» по экспертизе качества дорожно-ремонтных работ и наделены полномочия по управлению дорожными активами и оценки безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры. Центр будет производить экспертизу качества работ и материалов не только на дорогах республиканского значения, как сейчас, но и охватит местные дороги и улицы населенных пунктов», - рассказал Касымбек.

По его мнению, центр позволит правительству создать основу совершенно нового механизма государственного управления качеством дорог и их безопасностью, а также повысить показатель индекса «Качества дорог». Также создается основа перехода на новые контракты по содержанию дорог, ориентированных на результат за счет перехода от количественного учета работ к качественным показателям состояния дорог.

«Соответствующие поправки в закон на сегодняшний день согласованы с мажилисом, в сентябре согласуем с сенатом, и уже со следующего года центр начнет свою работу», - сообщил министр.

Вместе с тем в рамках цифровизации транспорта МИР реализует проект по внедрению «Системы управления дорожными активами», что станет одной из основных функций центра качества.

«Система представляет из себя базу данных дорог, сбор данных о состоянии которых осуществляется передвижными дорожными лабораториями (геометрические параметры, фактическое состояние), и самостоятельно определяет приоритетность ремонтных работ и потребность в финансировании», - объяснил Касымбек.

В настоящее время, по его словам, система находится в опытной эксплуатации и проходит аттестацию на информационную безопасность.

«Внедрение данной системы позволит оценить реальное состояние дорог и выработать рациональную стратегию их содержания и ремонта, а также обеспечить для граждан прозрачность и доступность к информации о дорогах», - резюмировал он.