Исекешев назначен руководителем администрации президента

Аким Астаны Асет Исекешев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность руководителя администрации президента. Соответствующий указ в понедельник подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщается на сайте Акорды.

«Назначить Исекешева Асета Орентаевича Руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима города Астана», - говорится в опубликованном на сайте Акорды указе президента.

47-летний Асет Исекешев – выпускник юридического факультета Казахского государственного университета имени аль-Фараби и Высшей школы государственного управления при президенте Казахстана.

В разные годы занимал должности советника министра экономики и бюджетного планирования Казахстана, вице-министра индустрии и торговли, заместителя предправления Фонда устойчивого развития «Казына», директора по маркетингу финансовых проектов компании Credit Swiss Казахстан, помощника президента по экономическим вопросам, министра индустрии и торговли и министра по инвестициям и развитию.

С конца июня 2016 года до нынешнего назначения занимал пост акима Астаны.