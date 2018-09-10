Сегодня же он был освобожден от должности руководителя администрации президента
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Джаксыбеков возглавил совет директоров корпорации «Цеcна»
ФОТО С САЙТА ru.sputniknews.kz

«АО «Корпорация «Цесна» уведомляет об избрании Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича с 10 сентября 2018 года на должность председателя совета директоров АО «Корпорация «Цесна»», — говорится в сообщении корпорации.

Теперь Джаксыбеков в совокупности владеет 35% или 6 562 500 штук простых акций. При этом на сайте корпорации указано, что весь пакет акций передан в доверительное управление г-ну Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы, который является сыном бывшего руководителя администрации президента.

В понедельник вечером, 10 сентября, глава государства освободил Адильбека Джаксыбекова от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста.

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