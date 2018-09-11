Мир за ночь 10-11 сентября 2018 года

В США продлили еще на год введенный после терактов 11 сентября режим ЧП, израильские военные применили силу для разгона акции протеста палестинцев, а Турция перебросила танки и артиллерию на границу с Сирией. Тем временем в Белом доме ужесточили правила пользования сотовыми телефонами из-за утечек информации, Олег Сенцов написал завещание, а власти нескольких американских штатов ввели режим ЧП из-за приближающегося урагана «Флоренс».

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает РБК. «Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим ЧП, объявленный 14 сентября 2001 года, и полномочия власти, принятые для решения чрезвычайной ситуации, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года», - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома. Напомним, 11 сентября 2001 года 19 боевиков захватили четыре пассажирских лайнера в США, два из них врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет был направлен на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет рухнул в сельской местности у города Шанксвилла в штате Пенсильвания, не добравшись до столицы США. Жертвами терактов стали 2,9 тыс. человек, ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида».

Тем временем из-за многочисленных утечек конфиденциальной информации о состоянии дел в администрации США для сотрудников Белого дома ужесточили правила пользования мобильными телефонами, сообщает ТАСС. Еще с января этого года сотрудникам, которые работают в Западном крыле Белого дома, было запрещено вносить во внутренние помещения личные мобильные телефоны. Им выдавали служебные, которые защищены от возможности взлома. Ими запрещалось пользоваться лишь в так называемой ситуационной комнате, где проводятся секретные разведбрифинги. Сотрудники должны были оставлять телефоны в специальных шкафчиках рядом с этим помещением. Однако из-за многочисленных утечек секретных сведений в Белом доме еще более ужесточили данные правила, запретив держать в таких шкафчиках даже служебные телефоны. Теперь сотрудники должны оставлять их в своих рабочих кабинетах, если им предстоит заслушать брифинг или провести встречу в ситуационной комнате. Администрация президента США в последние недели столкнулась с очередной волной утечек. Во вторник в свет выходит новая книга журналиста Роберта Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» (Fear: Trump in the White House), написанная им в том числе на основе бесед с различными источниками, осведомленными о происходящем в вашингтонской администрации. Трамп уже раскритиковал эту книгу, заявив, что содержащиеся в ней факты и цитаты сфабрикованы.

Израильские военные применили силу для разгона акции протеста палестинцев, вышедших в море на лодках и тысячами собравшихся на берегу сектора Газа, сообщает «РИА Новости». «Несколько дюжин палестинских судов вышли из гавани сектора Газа и направились в сторону Израиля, устроив беспорядки на море. Протестующие также жгли шины. В ответ военнослужащие Армии обороны Израиля открыли предупредительный огонь в воздух или рядом с судами», - сказано в армейской сводке. Между тем местные СМИ, ссылаясь на палестинских медиков, сообщают, что есть раненые среди жителей анклава. Протесты с участием тысяч человек также развернулись на побережье анклава рядом с израильской границей. Участники жгли шины, швыряли камни и самодельные взрывные устройства. По данным армейской пресс-службы, израильские военные отвечают «средствами подавления беспорядков и огнем на поражение в соответствии со стандартными правилами применения оружия». Израиль держит сектор Газа в кольце морской блокады, объясняя ее необходимостью борьбы с терроризмом и контрабандой оружия.

Турецкая армия в связи с обострением ситуации в провинции Идлиб стягиваает на границу с Сирией стягивает силы, в том числе и тяжелую военную технику, сообщает РБК. 10 сентября в приграничную провинцию Килис была переброшена колонна бронетехники и артиллерии из воинских частей на западе страны. Кроме того, на границу с Сирией стягиваются силы спецназа и танки. Отмечается, что таким образом Турция намерена оказать противодействие притоку беженцев в случае начала активных боевых действий в Идлибе. С начала войны в Сирии в Турцию прибыли порядка 3,5 млн беженцев, что ставит ее на первое место среди всех стран по численности сирийских переселенцев. Кроме того, в Анкаре считают, что присутствие турецких войск должно сдержать участие России в наступлении в Идлибе. «Российская авиация и сухопутные войска режима (Асада) не могут позволить себе начать наступление, пока там находятся турецкие солдаты», - заявили в пресс-службе президента Турции. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил против военных действий в провинции Идлиб. По его словам, это может превратить этот регион в «кровавое озеро». Россия продолжает наносить удары по боевикам в Идлибе. Так, 5 сентября в Минобороны заявили, что целями российских бомбардировщиков стали объекты боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра».

Осужденный в России режиссер Олег Сенцов написал завещание на свое творчество. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», сообщила его сестра Наталья Каплан. «Он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает», - сообщила она. По словам сестры режиссера, у него началась гипоксия, общее состояние здоровья ухудшилось. В 2015 году российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам заключения. По версии следствия, в 2014 году он и его сообщники подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия», а также готовились осуществить теракты в Симферополе на 9 мая. Сенцов не признает себя виновным. С 14 мая этого года он держит голодовку.

Губернаторы штатов Северная и Южная Каролина, Вирджиния и Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана «Флоренс», сообщает РБК. По данным Национального центра предупреждения ураганов США (NHC), сейчас ураган находится в акватории Атлантического океана и движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч, максимальная скорость ветра в центре урагана – 225 м/с. «Флоренс» достигнет Восточного побережья США днем 14 сентября. Власти Южной Каролины и Вирджинии рекомендовали более 1,2 млн человек эвакуироваться. Авиакомпании American Airlines, JetBlue и Southwest Airlines отменили сборы за обмен билетов из-за урагана. То есть пассажиры смогут бесплатно обменять приобретенные до 10 сентября билеты на рейсы с 13 по 16 сентября, а в случае возврата билета получить компенсацию.