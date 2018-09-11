Ранее он занимал пост министра финансов
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Бахыт Султанов назначен акимом Астаны
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Указом Нурсултана Назарбаев акимом Астаны назначен Бахыт Султанов, сообщила пресс-служба президента РК.

«Указом главы государства Султанов Бахыт Турлыханович назначен Акимом города Астаны», - говорится в Twitter Акорды во вторник.

Бахыт Турлыханович Султанов родился в 1971 году в Алма-Ате. В 1994 году окончил КазНТУ по специальности инженер-электрик, а годом позже - Казахскую государственную академию управления по специальности экономист. Был министром экономики и бюджетного планирования, заместителем руководителя администрации президента. В 2013 году был назначен заместителем премьер-министра РК и министром финансов. На пост главы минфина переназначался три раза - в 2014, 2015 и 2016 годах.

Напомним, ранее занимавший пост акима Астаны Асет Исекешев назначен руководителем администрации президента РК.

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