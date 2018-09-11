Сагинтаев поручил не выделять министерствам дополнительные деньги

Несмотря на улучшение бюджетной дисциплины, по итогам восьми месяцев госорганами неосвоено 80,7 млрд тенге, что на 21 млрд тенге меньше, чем в прошлом году. Наибольшие суммы неосвоения сложились у министерства обороны – 15,4 млрд тенге, министерства культуры и спорта – 11,1 млрд тенге, Минсельхоза – 10,9 млрд тенге, МВД – 9,5 млрд тенге и министерства информации и коммуникаций – 5,7 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов. В свою очередь премьер-министр спросил с каждого главы ведомства за неосвоенные средства и заверил, что при корректировке бюджета деньги отберут.

«Бахыт Турлыханович, ваши предложения мы поддерживаем, которые вы высказали. При повторном рассмотрении мы, ни на кого не смотря, перераспределим неосвоенные средства тем, кому их не достает, и учтем ваши предложения. 15,4 млрд тенге неосвоение – это минобороны», - сказал премьер-министр.

«Мы это знаем, мы сейчас рассматриваем и в обязательном прядке примем конкретные меры», - пытался оправдаться глава ведомства Нурлан Ермекбаев.

«Вы – вновь пришедший человек, смотрите, по какой причине идет неосвоение, уже скоро конец года, и больше всего неосвоение в вашем министерстве», - подчеркнул Сагинтаев.

Тут же он поднял министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, в ведомстве которого неосвоенными остаются 11,1 млрд тенге.

«Все идет в плановом порядке», - заверил глава Минкультуры и спорта.

«Почему по итогам 8 месяцев у вас идет неосвоение, а вы говорите, что все в плановом порядке?», - начал повышать голос глава правительства.

«Есть технические вопросы», - как всегда невозмутимо парировал Мухамедиулы.

«Какие технические вопросы, если 11 миллиардов?! Сколько можно школ построить, сколько можно километров дорог отремонтировать, сколько можно построить детских садиков за 8 месяцев этого года? А вы говорите – в плановом порядке», - не успокаивался Сагинтаев, на что вновь получил ответ, что до конца года в ведомстве деньги освоят.

«Только что Султанов сказал: те, кто не освоит, при повторном рассмотрении бюджета мы заберем у вас эти деньги, не обижайтесь», - предупредил премьер и тут же переключился на главу министерства сельского хозяйства, где неосвоение составило 10,9 млрд тенге и главу МВД – 9,5 млрд.

«Мы исполним до сентября», - тихо отметил министр Калмухамбет Касымов.

«Мы в сентябре, о чем вы говорите?», - не удержался премьер.

«Это связано с Хоргосом», - попытался оправдаться Касымов.

«В вашем бюджете (…) 9,5 млрд тенге не освоено, а вы говорите о дополнительном финансировании? Вам денег не нужно выделять дополнительно», - подчеркнул Сагинтаев.

Далее к отчету призвали представителей министерства информации и коммуникаций, которые заверили, что освоение начнется с сентября. И тут уже глава правительства перешел на сильно повышенный тон: «Что значит с сентября?! Вы чем занимались 8 месяцев?! Эти деньги должны были быть освоены уже сегодня, 1 сентября».

Заслушав еще нескольких акимов областей, премьер-министр пришел к выводу, что деньги есть у всех, и «никому никаких дополнительных денег не выделять», поручил он своему заместителю Аскару Жумагалиеву.

«Пусть осваивают выделенные деньги», - заключил он.