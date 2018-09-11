По программе «7-20-25» осталось 1,5 тыс. квартир

Председатель правления АО «Ипотечная организация «Баспана» Кайрат Алтынбеков на брифинге в СЦК во вторник сообщил, что для увеличения количества предложений, особенно в регионах, они готовы выделить местным исполнительным органам 150 млрд тенге для строительства домов по программе «7-20-25».

«По результатам нашего исследования, в июле порядка 3 тыс. квартир по стране соответствовало условиям программы «7-20-25». Из них половину квартир население уже купило по нашей программе. Осталось только 1,5 тыс. квартир. Это очень маленькое количество. В этой связи, для увеличения количества предложении по первичному жилью, особенно в регионах, мы готовы выделить местным исполнительным органам 150 млрд тенге для строительства домов по программе «7-20-25», - сказал Алтынбеков.

Он уточнил, что «механизмы отрабатываются с акиматами, а выделенные средства будут оборачиваться по револьверному принципу каждые 2 года».



«В настоящее время мы уже выделяем 20 млрд тенге акимату города Шымкент для строительства 500 тысяч квадратных метров жилья по программе «7-20-25», - сказал он.

Алтынбеков также сообщил о возможности кредитования вторничного жилья. Для этого разработан отдельный от госпрограммы продукт.

«Очень много возникает вопросов касательно включения в программу кредитования вторичного жилья. Мы считаем, что льготное кредитование вторичного рынка недвижимости существенно облегчит нашим гражданам вопрос обеспечения жильем. Однако в качестве объекта кредитования в программе «7-20-25» утверждено первичное жилье, и эти условия в рамках программы остаются неизменными. В этой связи мы разработали новый продукт «Баспана Хит», для кредитования вторичного жилья», - сказал Алтынбеков.

Он подчеркнул, что «это отдельный от программы «7-20-25» продукт Ипотечной организации «Баспана». Первоначальный взнос по нему составляет 20% от стоимости жилья, годовая ставка –10,75%. Срок кредитования – до 15 лет.

При этом он добавил, что вопрос степени износа жилья и будет ли он влиять на стоимость, «будет определяться самим рынком». «Это не в ходит ни в компетенцию компании «Баспана», ни банков. Это учитывает каждый покупатель сам: степень износа, срок строительства и насколько он (дом - V) старый или новый», - сказал Алтынбеков.

Кроме того, по словам Алтынбекова, совместно с акиматами ведется работа по снижению первоначального взноса для молодых семей и работников бюджетной сферы.

«Вы знаете, что со стороны госслужащих были жалобы, что они испытывают трудности при накоплении первоначального взноса. Мы пошли на встречу им и разработали продукты «Жас арман» и «Қамқор баспана». Предполагается, что акиматы будут выделять субсидии вышеназванным категориям граждан для снижения первоначального взноса. При этом составление списков, отбор граждан для участия в продукте будет вестись самими акиматами», - пояснил он.

Пилотный проект уже работает в Шымкенте, уточнил глава ипотечной организации. «Акимат города Шымкент на 2018-2019 годы выделяет 2 млрд тенге субсидии. И порядка 2 тыс. жителей Шымкента будут охвачены мерами поддержки», - заключил Алтынбеков.

Как сообщалось ранее, в Шымкенте увеличили лимит стоимости жилья по программе с 15 млн до 25 млн тенге.