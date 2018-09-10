Предельная сумма приобретаемого жилья увеличена до 25 млн тенге
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В Шымкенте увеличили лимит стоимости жилья по программе «7-20-25»
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Предельная сумма приобретаемого жилья в Шымкенте по программе «7-20-25», согласно принятому правлением Национального банка постановлению, увеличена до 25 млн тенге. Ранее сумма составляла 15 млн тенге, сообщила Служба внешних коммуникаций АО «Ипотечная организация «Баспана».

Таким образом, в 5 городах республики – в Астане, Алматы, Актау, Атырау и Шымкенте – предельная сумма приобретаемого жилья по программе составляет 25 млн тенге. В других регионах – не более 15 млн тенге.

Как подчеркнул председатель правления ипотечной организации «Баспана» Кайрат Алтынбеков, «увеличение лимита даст дополнительную возможность жителям Шымкенте улучшать свои жилищные условия, расширяться при необходимости».

«В городе очень активно развивается отрасль жилищного строительства. Хорошо работают частные застройщики, которые на сегодняшний день строят порядка 700 тысяч кв. м жилья», - добавил он.

Напомним, 19 июля Шымкент обрел статус города республиканского значения.

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