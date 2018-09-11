Казахстану важно начать экспорт бензина в октябре-ноябре – Бозумбаев

Бозумбаев напомнил, что Казахстан ранее завозил бензин из России без таможенных пошлин. «За это мы дали обязательство РФ, что не будем экспортировать бензин, чтобы мы не занимались реэкспортом», - сказал он на пресс-конференции.

«После модернизации заводов, которая практически завершилась, на Шымкентском НПЗ в эти дни вводится в строй, до конца месяца, я думаю, если все хорошо будет, установка каталитического крекинга, которой там никогда не было, у нас увеличится выпуск светлых нефтепродуктов. Соответственно, бензина будет значительно больше. Поэтому критически важно в октябре-ноябре начать экспортировать, или мы эту установку просто остановим опять», - сообщил Бозумбаев.

По его словам, «сейчас в правительстве РФ находится проект нового соглашения между министерством энергетики России и министерство энергетики Казахстана. «Правительство РФ, как только уполномочит моего коллегу Александра Новака на подписание, мы надеемся, что это произойдет в ближайшую неделю-две, я уже уполномочен полтора месяца назад соответствующим постановлением казахстанского правительства, я поеду в Москву или он приедет, или где-то увидимся, и мы подпишем соответствующее соглашение», - сказал Бозумбаев.

Он также сообщил, что Казахстан заключит соглашения со странами, в которые будет поставлять бензин, где будут указаны совместные баллансы. «В какой месяц и сколько мы будем им продавать. Выше этого продавать не будем. Будем продавать ровно тот объем, который будет являться излишком для нашего рынка», - заявил Бозумбаев.