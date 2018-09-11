Казахстану важно начать экспорт бензина в октябре-ноябре – Бозумбаев

Алия Иксанова, Астана, Vласть
Казахстану критически важно в октябре-ноябре начать экспорт бензина, заявил во вторник министр энергетики республики Канат Бозумбаев.
Бозумбаев напомнил, что Казахстан ранее завозил бензин из России без таможенных пошлин. «За это мы дали обязательство РФ, что не будем экспортировать бензин, чтобы мы не занимались реэкспортом», - сказал он на пресс-конференции.
«После модернизации заводов, которая практически завершилась, на Шымкентском НПЗ в эти дни вводится в строй, до конца месяца, я думаю, если все хорошо будет, установка каталитического крекинга, которой там никогда не было, у нас увеличится выпуск светлых нефтепродуктов. Соответственно, бензина будет значительно больше. Поэтому критически важно в октябре-ноябре начать экспортировать, или мы эту установку просто остановим опять», - сообщил Бозумбаев.
По его словам, «сейчас в правительстве РФ находится проект нового соглашения между министерством энергетики России и министерство энергетики Казахстана. «Правительство РФ, как только уполномочит моего коллегу Александра Новака на подписание, мы надеемся, что это произойдет в ближайшую неделю-две, я уже уполномочен полтора месяца назад соответствующим постановлением казахстанского правительства, я поеду в Москву или он приедет, или где-то увидимся, и мы подпишем соответствующее соглашение», - сказал Бозумбаев.
Он также сообщил, что Казахстан заключит соглашения со странами, в которые будет поставлять бензин, где будут указаны совместные баллансы. «В какой месяц и сколько мы будем им продавать. Выше этого продавать не будем. Будем продавать ровно тот объем, который будет являться излишком для нашего рынка», - заявил Бозумбаев.
Loading...