Акционеры Цеснабанка проведут его докапитализацию на 40 млрд тенге

Акционеры АО «Цеснабанк» проведут его докапитализацию на 40 млрд тенге за счет собственных средств, сообщила пресс-служба банка.

«С целью дальнейшего усиления позиций банка на финансовом рынке, акционеры в ближайшее время намерены произвести докапитализацию банка за счет собственных средств в размере 40 млрд тенге, что составит порядка 50% от собственного уставного капитала банка», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Отмечается, что банк «работает в стабильном режиме, выполняет пруденциальные нормативы и иные требования регулятора, а также в полном объеме осуществляет исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям клиентов».

В пресс-службе напомнили, что банк является активным участником государственных программ по поддержке предпринимательства, в частности «Агробизнес 2020». С 2013 года банком профинансированы проекты на сумму свыше 219 млрд.

«Для снижения долговой нагрузки предприятий агропромышленного сектора и улучшения их финансовой устойчивости банком совместно с АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в рамках программы «Агробизнес 2020» прорабатывается вопрос увеличения сроков погашения кредитов. Кроме того, банком также рассматривается вопрос взаимодействия с АО «Фонд проблемных кредитов», - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года АО «Цеснабанк» «в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности» был привлечен краткосрочный заем Национального банка РК в сумме 150 млрд тенге. Из этой суммы Цеснабанк уже вернул 100 млрд тенге. При этом СМИ сообщали, что сделка не является публичной, ее структура неизвестна.

В прошлом году Евразийский банк, АТФ банк, Цеснабанк, Банк ЦентрКредит, Банк RBK получили поддержку на 653 млрд тенге. Глава Нацбанка заявлял, что половину суммы в течение 5 лет банки должны вложить в свой уставной капитал.