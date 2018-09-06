Цеснабанк сообщил о частичном погашении займа Нацбанка в 150 млрд тенге

В августе 2018 года АО «Цеснабанк» «в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности» был привлечен краткосрочный заем Национального банка РК в сумме 150 млрд тенге. Из этой суммы Цеснабанк уже вернул 100 млрд тенге, сообщила пресс-служба банка.

«Данный заем привлечен в соответствии с законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами НБ РК». 5 сентября 2018 года АО «Цеснабанк» произвел частичное погашение займа на сумму 100 млрд тенге, оставшаяся часть займа, включая вознаграждение, будет погашена в ближайшее время», - отмечается в сообщении банка.

Уточняется, что погашение краткосрочного займа произведено за счет собственных средств.

«АО «Цеснабанк» располагает достаточным объемом ликвидных активов, работает в стабильном режиме, исполняет пруденциальные нормативы и иные требования регулятора, а также в полном объеме осуществляет исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям. За 26 лет своей деятельности банк заработал репутацию надежного финансового института и партнера, и в дальнейшем намерен предпринимать все необходимые и предусмотренные законодательством меры по защите интересов своих клиентов и партнеров», - подчеркивается в сообщении.

5 сентября СМИ сообщили о займе Цеснабанком у Нацбанка более $400 млрд. Указывалось, что сделка не является публичной, ее структура неизвестна.

Напомним, что в прошлом году Евразийский банк, АТФ банк, Цеснабанк, Банк ЦентрКредит, Банк RBK получили поддержку на 653 млрд тенге. Глава Нацбанка заявлял, что половину суммы в течение 5 лет банки должны вложить в свой уставной капитал.