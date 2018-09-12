Провести индексацию депозитов и пенсионных накоплений с привязкой к курсу предлагают коммунисты

Депутаты мажилиса от фракции «Народные коммунисты» считают, что в связи с ослаблением национальной валюты, государство должно обеспечить защиту пенсионных и личных накоплений граждан. И сделать это можно через валютное гарантирование – индексацию с привязкой к курсу. Как отметил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса Айкын Конуров, зачитывая свой депутатский запрос, такая мера простимулирует государство жестче относиться к спекулятивным играм на валютном рынке.

Как отметил Конуров, нынешнее ослабление казахстанской национальной валюты, по заявлениям правительства и Нацбанка связано с общим укреплением доллара США, оттоком капитала с развивающихся рынков и антироссийскими санкциями.

«Ссылки на внешние обстоятельства заслоняют реальную картину того, что у нас происходит, и что необходимо предпринять. Сейчас, по сути, стратегия состоит в том, чтобы пассивно наблюдать за происходящим и готовиться к предстоящему, согласно прогнозам Национального банка, росту инфляции. При этом население может готовиться только морально, поскольку доходы у большинства фиксированные, и на их быстрый рост рассчитывать не приходится», - заявил коммунист, отметив, что такая «политика пассивного выжидания представляется неоправданной, поскольку есть возможности и для активных действий».

«Если Национальный банк пока не может обуздать волатильность курса, то всем нам необходимо создать условия для минимизации его негативных последствий для казахстанцев», - подчеркнул он.

Прежде всего, речь идет о защите пенсионных накоплений и депозитов в национальной валюте. Как напомнил Конуров, сегодня пенсионные взносы допускаются исключительно в тенге, банковские вклады государство также поощряет делать только в тенге, провозгласив дедолларизацию.

«Коммунисты считают, что при таких условиях государство должно обеспечить защиту пенсионных и личных накоплений граждан от обесценивания. Сделать это можно через валютное гарантирование – индексацию с привязкой к курсу. Мы уверены, что, с одной, стороны, это сохранит сбережения населения, повысит уверенность граждан в надежности, как национальной валюты, так и экономики в целом, с другой стороны, такая мера простимулирует государство жестче относиться к спекулятивным играм на валютном рынке», - заявил депутат.

Благодаря этому, по мнению коммунистов, Казахстан получит гораздо более предсказуемую и понятную среду, что «крайне важно для самочувствия бизнеса и населения, чтобы вкладывать в свою страну, ее будущее». Депутаты этой фракции даже посчитали и нашли, где взять средства на индексацию. В частности, если курс тенге опустился до двухлетнего минимума, в это же время стоимость нефти поднялась до четырехлетнего максимума и «именно этот товар формирует главные потоки валютной выручки, являясь фундаментальным фактором, определяющим курс тенге».

«Сложились уникальные условия для системообразующей отрасли нашей экономики - максимальная «вилка» между экспортной валютной выручкой и тенговыми затратами, что очень выгодно для производителей. Два года назад баррель нефти стоил 45 долларов, что при курсе 340 тенге за доллар составляло 15300 тенге. Год назад цена была уже 50 долларов, что при том же курсе было 17000 тенге. Сейчас стоимость нефти приблизилась к 80 долларам за баррель, а курс тенге снизился до 380 за доллар. В результате каждый баррель приносит нефтяной отрасли уже 30 400 тенге, при том, что ничего не поменялось», - заявил депутат.

«По нашим подсчетам, - продолжил он, - в масштабах всего нефтяного экспорта страны годовая прибавка только за счет такой конъюнктуры составляет порядка 3 триллионов тенге и это достаточная сумма, чтобы компенсировать потери, которые складываются от существенного ослабления национальной валюты».