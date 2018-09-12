В Казахстане ожидается потепление

Почти на всей территории Казахстана 13-15 сентября ожидается повышение температуры воздуха, будет без осадков, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Холодный антициклон, сместившийся на Казахстан, начнет смещаться на юг Западной Сибири, а северные тропосферные потоки будут меняться на западные, с которыми и ожидается повышение температуры воздуха», - говорится в сообщении в среду.

Дождь возможен лишь на крайнем севере Казахстана. Однако синоптики предупреждают, что в ближайшие двое суток ночные заморозки еще сохранятся в центральных, восточных и местами юго-восточных районах республики.