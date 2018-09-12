Биртанов объяснил причину сбоев в выдаче бесплатных лекарств

«Основную работу мы проводили по выявлению причин сбоев поставки и выдачи бесплатных лекарств. Они у нас накопились системно. Одна из причин была в том, что на местах – управления здравоохранения, поликлиники – была неправильная система планирования, то есть они не учитывала реальное количество больных, приток пациентов из одних лечебных учреждений в другие», - рассказал Биртанов на брифинге в СЦК в среду.

Также, по его словам, не учитывались такие факторы, как смена торговых наименований.

«Ежегодно лекарства проходят перерегистрацию, и в связи с этим были факты неправильного планирования, и регионы либо перезаказывали препараты, и они находятся в больших остатках, либо досрочно заканчиваются, что мы видели в конце прошлого года, и в прошлые годы регулярно. Мы провели работу по информатизации, вы знаете, что сейчас все поликлиники переходят на электронный формат работы. Мы сейчас можем видеть все категории больных по нашим более 50-ти заболеваниям, по которым бесплатное обеспечение лекарств идет. И заявки принимаются с учетом конкретных пациентов», - сказал министр.

Второй проблемой глава Минздрава назвал финансирование.

«Местные бюджеты финансировали зачастую из собственных возможностей, но попросту лекарств не хватало. Эта проблема теперь перешла и к нам, в прошлом году мы увидели этот дефицит, порядка 60 млрд тенге. Но тем не менее, как я уже говорил, в результате открытых и прозрачных тендеров сэкономили 24 млрд тенге, и они были направлены на покрытие этого дефицита. С учетом оцифрованных данных, с учетом остатков, мы провели дополнительную заявочную компанию, которые подтвердились акиматами. И с учетом этого все необходимые дополнительные лекарства закупили», - сказал Биртанов.

«На сегодняшний день лекарств в регионы поставлено больше, чем они сейчас там утилизируют. Конечно, по каждой позиции мы смотрим, потому что жалобы приходят от населения. И если нехватка, идет по некоторым позициям, то мы оперативно это решаем. Основые причины – это новые больные или смена дислокации поликлиники, но зачастую врачи выписывают лекарства не под правильным названием. И из-за этого бывает, что человек ждет лекарства, а его нет, но есть аналог соответствующего качества и его можно выписать», - заключил министр.