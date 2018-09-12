В Казахстане разрабатывают новый закон об органах юстиции

В Казахстане разрабатывают новое законодательство об органах юстиции. Как отметил министр юстиции Марат Бекетаев, в этом вопросе планируется перенять зарубежный опыт, сообщает «Казинформ» .

«Сейчас в стране проводятся реформы в органах юстиции согласно современным тенденциям. Мы пригласили зарубежных экспертов. Главная цель – перенять их передовой опыт и внедрить у нас», - сказал Бекетаев.

Он уточнил, что в вопросах совершенствования законодательства об органах юстиции будет учитываться опыт США, Великобритании, Франции, Польши, Сингапура, Грузии.

Министр отметил, что вопрос эффективной работы органов юстиции «напрямую связан с качеством кадров». «В этой связи, наверное, в органах юстиции не нужно большое количество сотрудников, этот вопрос тоже на особом внимании. Кроме того, внедряются в нашей работе новые технологии. Конечно, это вопрос не одного дня, поэтому мы проводим обсуждения с нашими отечественными и зарубежными коллегами», - сказал он.

По словам Бекетаева, новое законодательство будет принято в течение полутора-двух лет.

«Мы не будем принимать поспешных решений. Мы в процессе широкого обсуждения изучим все вопросы. После в течение 1,5-2 лет выйдет в свет новое законодательство об органах юстиции», - резюмировал глава Минюста.



