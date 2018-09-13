Назарбаев надеется на совместные с Турцией проекты в туристической отрасли

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе официального визита в Турцию провел встречи с представителями деловых кругов Турецкой Республики. В частности, он встретился с председателем правления компании «Коч Холдинг» Али Йылдырымом Кочем и с председателем правления компании «Йылдырым групп» Робертом Юкселем Йылдырымом, сообщила пресс-службы главы государства.

В ходе встречи с председателем правления компании «Коч Холдинг» стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и реализации инвестиционных проектов в Казахстане, а на встрече с главой «Йылдырым групп» - реализацию инвестпроектов в сфере добычи и химического производства. Эта турецкая компания уже осуществляет свою деятельность в Актюбинской области.

Выступая перед представителями турецкого бизнеса, Назарбаев отметил положительную динамику торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, рассказал о деятельности Совета иностранных инвесторов при президенте РК, компании «Kazakh Invest» и различных преференциях для инвесторов.

«В Казахстане функционирует 11 специальных экономических зон и 24 индустриальные зоны. Для их участников предусмотрены налоговые и другие льготы. Приглашаю турецкие компании развивать свой бизнес в Казахстане», - сказал президент Казахстана.

Он также пригласил турецких бизнесменов принять участие в работе инновационных кластеров, созданных на базе Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий, рассмотреть перспективы совместных проектов в туристической отрасли и указал на возможность участия иностранных инвесторов в процессе приватизации промышленных предприятий и реализации инновационных проектов в агропромышленном комплексе.

Глава государства призвал бизнесменов двух стран активно принимать участие в развитии и укреплении межгосударственных связей, используя все созданные условия.

По информации президента, накануне на бизнес-форуме представители бизнеса двух стран подписали 24 контракта на сумму более $1,7 млрд.