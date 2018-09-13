Байбек вновь раскритиковал работы по реконструкции улиц

Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил качество строительных работ при реконструкции пешеходной инфраструктуры города. Как сообщает пресс-служба акимата, он обошел ряд городских проспектов и улиц и раскритиковал подрядные организации. В частности, аким подверг жесткой критике работу дочерней организации строительной компании «Элитстрой», выполняющей реконструкцию проспекта Абылай хана.

«Мало того, что не укладываетесь в сроки, так еще ни один участок не сделали качественно. Брусчатка уложена волнами, нет сопряжения тротуаров с проезжей частью. Площадь перед вокзалом «Алматы 2» уже два месяца не можете довести до ума. Островки безопасности не сделали, отвод воды не предусмотрели. Перед ТЮЗом начали ещё в июне, но до сих пор не закончили. Вы сами же портите репутацию своей компании», - обратился Байбек к директору компании Алексею Балаганскому.

Аким дал на исправление один месяц и отметил, что в противном случае организация будет внесена в список недобросовестных компаний.

По словам главы города, много нареканий вызывает и сама организация строительных работ. В частности, нет условий для безопасного передвижения пешеходов и автомобилей.

«Каждый раз, начиная что-то копать, надо же думать, где пройдёт человек. Как организовать для него условия. Вот здесь сделали переустройство газовых сетей, а старые трубы над тротуаром до сих пор не демонтировали», - заметил Байбек, обходя Абылай хана на участке ниже Курмангазы.

При этом он обратил внимание подрядчиков на тот момент, что газон на большинстве участков постелен выше уровня бордюра.

«Отмостки арыков уложили рулонным газоном. Он уже у вас кусками отваливается, не говоря о том, что будет после уборки снега. Всё это будете переделывать. На большинстве участков вообще постелили его выше уровня бордюра. Завтра же вся грязь польётся на тротуары и в арыки», - возмутился аким.

Как сообщил в свою очередь руководитель управления строительства города Нурбол Нурсагатов, на сегодня проведена полная дефектовка проспекта, а компании выданы предписания для устранения замечаний. «Работы ещё не приняты. Естественно, что оплата за такую работу вплоть до устранения всех замечаний и качественного исполнения проекта в полном объёме производиться не будет» - добавил он.

Ранее Байбек раскритиковал работу подрядчиков по укладке тротуарной плитки на площади Абая перед Дворцом Республики и потребовал все переделать.

Как напоминает акимат, в рамках реконструкции в этом году в Алматы расширили пешеходные пространства на ряде городских проспектов, вместо асфальта положили брусчатку, ведется установка светодиодного освещения, новых светофоров и строительство новых фонтанов. завершается обновление входных групп и фасадов зданий, в октябре на обновленных проспектах высадят новые деревья.

«В целом в Алматы отремонтировали 524 улицы, почти 1400 старых дворов. Построено и реконструировано почти 300 км арыков, а также порядка 800 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города. До конца года треть всего уличного освещения станет светодиодным и энергосберегающим», - сообщили в акимате.

Уточнение. По просьбе пресс-службы акимата Алматы в материал внесено изменение: срок, данный акимом на устранение недочетов - один месяц, а не два, как было указано ранее.